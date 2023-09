Egy 61 éves bácsbokodi lakost hétfőn egy ismeretlen felhívta és közölte, hogy egy nyereménysorsoláson 1 millió forintot nyert. A nyeremény átvételének feltételeként a RUNDECK és a WISE programok telepítésére kérték telefonján. Ezt követően a Netbankjába belépett és nem sokkal később észlelte, hogy megtakarítása eltűnt a számlájáról – számolt be közösségi oldalán Bács-Kiskun vármegye rendőrsége.

Mint a posztban leírták: a Rundeck egy távoli asztal elérést biztosító program, míg a Wise nemzetközi pénzátutalást lehetővé tevő program. A csaló a program letöltését követően kéri, hogy a képernyőn szereplő kódot olvassa fel vagy ő diktálja be. A készülékek egymáshoz kapcsolódnak és az áldozat által a képernyőn végrehajtott műveletek megjelennek a csaló telefonján is. „Így ha arra kér minket, hogy lépjünk be a Netbankunkba, látni fogja a felhasználó nevünket és belépési jelszavunkat is. Ezeket felhasználva már könnyedén utalhat magának. A kétfaktoros hitelesítésnél az áldozatnál megjelenő SMS is látni fogja, mivel a képernyő klónozásra kerül a csatlakozás ideje alatt” – hívta fel a figyelmet a rendőrség.