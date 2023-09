A közlekedésbiztonság javítása és az ellenőrzések még hatékonyabb végrehajtása érdekében az akció keretein belül motoros rendőrök is részt vettek az ellenőrzésben, továbbá a Készenléti Rendőrség által biztosított rendőrségi helikopterrel a légtérből is figyelték a szabálytalankodókat. Ennek eredményeképpen több nehéz tehergépjárművel történő szabálytalan előzést is észlelni tudtak a rendőrök, akiknek a jelzése alapján a földi egységek intézkedés alá tudták vonni azon szabálytalan gépjárművezetőket is, akik kihasználták azt az időszakot, amikor közvetlen közelükben nem észleltek rendőrségi járműveket, és így követték el a szabálytalan előzést – számolt be az akcióról a police.hu oldalon a vármegye rendőrsége.

A fokozott ellenőrzés során nehéz tehergépjárművel történt szabálytalan előzés, követési távolság be nem tartása, kézben tartott mobiltelefon használata és egyéb szabálysértések miatt 80 sofőrrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Továbbá 8 fő közigazgatási bírságot kapott biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Ezeken felül tehergépjárművel elkövetett szabálytalan előzés miatt gyorsított szabálysértési eljárás lefolytatása érdekében három gépjárművezetőt állítottak elő. Egy sofőrrel szemben pedig szabálysértési feljelentéssel éltek, mivel vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használata mellett vezetett. Mint közölték: az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán a jövőben is folytatódnak az ilyen jellegű akciók.