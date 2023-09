A Kecskeméti Törvényszék ítélete szerint 2021 áprilisában a két férfi a bácsalmási otthonában kereste fel a sértettet. Az áldozattal szemben azonnal erőszakosan viselkedtek, több alkalommal megütötték, nyakához kést szorítottak és torkának elvágásával fenyegették meg, amennyiben nem ad nekik 80.000 forintot. A férfiak azt is közölték a sértettel, hogy addig velük kell maradnia, amíg az összeget át nem adja. Az elkövetők a sértettet éjszaka nem engedték el, tovább bántalmazták és megfenyegették azzal, hogy amennyiben a rendőrségen feljelenti őket, elvágják a torkát. A sértett bántalmazása másnap is folytatódott, ekkor a férfiak, hogy követelésüknek nyomatékot adjanak, egy baltával kisebb erővel a sértett tarkójára ütöttek, annak élét a sértett torkához érintették. A bántalmazásnak az vetett végett, hogy az elkövetők felvetették, hogy együtt menjenek el a sértett lakásához, hogy megszerezzék a pénzt. Útközben azonban a bántalmazott beszaladt egy ismerőséhez, akitől segítséget kért és felhívta a rendőrséget, akik a két férfit el is fogták – írja az ügyészség.

A Kecskeméti Törvényszék az egyik vádlottat – mint visszaesőt – 7 év fegyházbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra, a másik vádlottat 5 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elsőfokú bíróság ítélete megalapozott, a vádlottak bűnösségének megállapítására törvényesen került sor, a bűncselekmények jogi minősítése is helyes, azonban a vádlottakkal szemben kiszabott büntetések aránytalanul enyhék, azért nem alkalmasak a büntetési célok biztosítására, így azok lényes súlyosítása indokolt.

Az ügyben másodfokon a Szegedi Ítélőtábla dönt.