A rendőrök az ünnepi hétvégén hét olyan sofőrt állítottak meg, akiknek nem volt jogosítványa, valamint rajtuk kívül két olyan gépjárművezetőt is ellenőriztek, akik a járművezetéstől el voltak tiltva. A múlt hétvégén 16 olyan sofőrt szűrtek ki a forgalomból, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak. Közülük ketten balesetet is okoztak: szombat délután az M5-ös autópályával párhuzamosan futó névtelen földúton ittasan közlekedett egy személyautóval egy kecskeméti férfi. Az egyik kereszteződésnél jobbra akart fordulni, de az útról balra lehaladva, egy fának ütközött. A sofőr megsérült a balesetben. Nem sokkal később az M5-ös autópályán történt egy baleset, mely során egy személyautó először a belső sávból a szalagkorlátnak, majd a külső sávon közlekedő kamionnak ütközött. Az autó sofőrje itt is megsérült, ittasan vezette a gépjárművet – közölte a rendőrség.