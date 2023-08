A fiatalok a rendőrök munkájával is megismerkedhettek. „Kollégáink a szünidő alatt a különböző témájú táborokban találkoznak a gyerekekkel, ahol a nyár veszélyeiről, a biztonságos kerékpározásról és az internet használatáról beszélgetnek. Barczel Tibor főtörzszászlós – a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság munkatársa − Dunaegyházán és Szabadszálláson látogatta meg a táborozó kicsiket. A kifestők mellett a rendőrautó is nagy sikert aratott a gyerekek körében” – számoltak be a legutóbbi találkozásokról a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség közösségi oldalán.