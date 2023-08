Bányai Attila önkéntes tűzoltó őrnagy, Hajós Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének ügyvezetője a habparti előkészületei közben elmondta: „A nagy múltú egyesületet 2017-ben élesztettük újra 30 taggal, amellyel új lendületet kapott az egyesületi élet. Évente úgy 10-15 riasztásuk van, de olyan is előfordult már, hogy nem egy év, hanem egy nap alatt volt ennyi riasztásunk. Minden hónapban gyakorlatot tartunk az egyesület aktív tagjaival, amely során szakfeladatokat teljesítünk, hogy mindig felkészültek legyünk”. Bányai Attila arról is beszámolt, hogy az egyesület székháza klubként is üzemel, a klub minden héten megtelik élettel. Összetartó közösség alakult ki, ráadásul van utánpótlás, számos fiatal, gyakran az apa mellett a fia is csatlakozik az egyesülethez. Öröm számukra, hogy a Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetői közül többen, ezúttal is családostul vesznek részt a rendezvényükön.

Az est hátralévő részében a Bad Times zenekar csapott a húrok közé, a vidékről is sokakat vonzó koncert után retro diszkó szórakoztatta a késő esti órákban még mindig több száz főnyi közönséget.

