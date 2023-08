A művelet kiemelten fontos eseményként könyvelhető el, tekintve, hogy a spanyolokkal közös akcióban három magas szintű szervezett bűnözőt sikerült egy időben elfogni. A nemzetközi bűnügyi együttműködésben megvalósult rajtaütés július 19-én a spanyolországi Calp településen történt. A három elfogott személyt – V. Sándor István, V. Roland és K. Erik Tibor magyar állampolgárokat – szökésükkor Európa legkeresettebb bűnözői közé sorolták, és felkerültek az EUROPOL Most Wanted oldalára is – számoltak be a police.hu oldalon.

A sajtótájékoztatón a KR NNI részéről Boross Zoltán ezredes, a Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály vezetője beszélt az ügy részleteiről, míg a spanyol elfogásokról María del Camino Martínez de Banos Martínez de Morentin hadnagy, a Guardia Civil Alicante EDOA (Equipo Delincuencia Organizada Antidroga) kábítószer elleni egység vezetője.

A bűnszervezet high-tech technológiával kialakított droggyára

Mint az a tájékoztatón elhangzott, a gyanú szerint V. Sándor István és társai 2020-ban és 2021-ben előbb Kecelen, majd Kecskemét külterületén mintegy 300 millió forint értékű beruházással egy professzionálisan felszerelt, számítógépes rendszer által távvezérelt, többezer cannabis sativa (kender) növény egyidejű termesztésére és feldolgozására szolgáló infrastruktúrát alakítottak ki. Az üzemet a KR NNI debreceni osztálya 2021. május 21-én felszámolta, és az ügyben 165 kilogramm kábítószert (marihuána és kokain) foglalt le, míg vagyonvisszaszerzési eljárásban összesen több mint 380 millió forintnak megfelelő vagyont vontak el a bűnszervezet tagjaitól. A nyomozóknak akkor a bűnszervezet mind a hét tagját sikerült azonosítaniuk. Közülük kettőt rövid időn belül Magyarországon el is fogtak, míg a szökésben lévő öt tag ellen a Debreceni Járásbíróság európai és nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetése miatt.

Öt magyar a Game Over kampányban

A bűnszervezet öt tagja 2022 októberében bekerült az EUROPOL Game Over elnevezésű médiakampányába, a legkeresettebb 54 európai bűnöző közé. Ez azért volt egyedülálló, mert korábban arra még nem volt példa, hogy Magyarországról egyszerre egyidőben öt körözött is szerepeljen a Most Wanted listán.

A bűnszervezet ellen folytatott eljárást a nyomozóhatóság idén tavasszal befejezte, és az ügyben a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség 2023 májusában vádat emelt. A terheltek bűnösségük bizonyítása esetén életfogytig tartó szabadságvesztésre is számíthatnak.

Szökés alatti ténykedés

V. Sándor István és társai az ellenük kiadott elfogatóparancsok hatálya alatt a gyanú szerint Spanyolországba menekültek, és éveken át bujkáltak külföldi álneveken. Illegális tevékenységüket azonban ekkor sem adták fel. A gyanú szerint rejtőzködésük alatt 2022 tavaszától további magyar állampolgárok bevonásával kamionokba rejtve kábítószert csempésztek be hazánkba, amely miatt a KR NNI győri osztálya folytat ellenük nyomozást.

A beszerzett bizonyítékok alapján legkevesebb 10 alkalommal 100 kilogramm marihuánát és 10 kilogramm kokaint hoztak be Magyarországra szervezett, konspirált módon. A bűnbandától 2022 novemberében 16 kilogramm marihuánát és 1 kilogramm kokaint foglaltak le a nyomozók az egyik szállítás során, amikor a sofőr belépett Zala vármegye területére Szlovénia irányából.

A rendőrök átkutatták a házat

Fotó: police.hu

Célkeresztben a szökevények

Mivel idén májusban olyan információk merültek fel, hogy V. Sándor István és társai a híres spanyol Costa Blanca tengerparti üdülőterületen rejtőzhetnek, a KR NNI debreceni és a győri osztálya nemzetközi bűnügyi együttműködés keretében felvette a kapcsolatot a spanyol Guardia Civillel. Majd az ügyet felügyelő Zala Vármegyei Főügyészség az EUROJUST (Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége) segítségét kérte, mivel fontos bizonyítékokat is kerestek a nyomozók a bűnszervezet rejtekhelyén. Az alicante-i ügyészség európai nyomozási határozat alapján támogatta az eredményes munkát, és az illetékes spanyol bíróság engedélyezte az elfogás utáni kutatásokat a bűnözők búvóhelyein.

Így a KR NNI és a Guardia Cvil közös akciót szervezett július 19-ére. Alicante tartományban, Calp településen sikerült elfogni Magyarország három legkeresettebb körözöttjét: V. Sándor István és V. Roland budapesti, valamint K. Erik Tibor algyői lakosokat.

Fotó: police.hu

Két körözött még bujkál

A sajtótájékoztató végén elhangzott, hogy a nyomozók munkája ebben az ügyben még korántsem ért véget, hiszen a bűnszervezet két tagja továbbra is szökésben van. Az ő felkutatásuk is kiemelt feladat. Bagaméri Tamás és Csikós András ellen továbbra is körözés van érvényben. Mind a ketten Magyarország körözési toplistáján szerepelnek, míg Bagaméri Tamás 2023. július 25-e óta átvette V. Sándor István helyét az EUROPOL körözési toplistáján.

A rendőrség kéri, hogy akinek érdemi információja van a két körözöttről, az tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón.