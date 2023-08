Kecskeméten, a Batthyány utca egyik üzletébe tört be kedden 2 óra 26 perckor egy férfi – írja a police.hu. Az üzletből italokat akart ellopni. A férfinak nem volt szerencséje, ugyanis pakolás közben váratlan vendégek érkeztek a helyszínre. Mivel az utcában van a rendőrség, így a betörés utáni pillanatokban már a kecskeméti járőrök várták a betörőt, akit el is fogtak. A férfi nem volt ismeretlen a nyomozóknak, mivel több vagyon elleni bűncselekmény elkövetése is a számlájára róható. A rendőrök az őrizetbe vételt követően kezdeményezték letartóztatását.