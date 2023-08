Feljelentés érkezett a rendőrségre 2021. szeptember 10-én, miszerint egy férfit az egyik kecskeméti kocsma előtt megfenyegetett valaki, hogy adja át a pénzét, mert ha nem baja esik. A sértett ijedségében odaadta zsarolójának a pénztárcája tartalmát, 117 ezer forintot, valamint további 100 ezret, amit egy bankautomatából vett ki – közölte a rendőrség.

Az áldozat a rendőrségi kihallgatásán elmesélte, hogy a bűncselekmény helyszínére egy találkozó miatt ment, mivel az eset előtt egy ismeretlen nő írt rá az egyik közösségi oldalon és randit kért. Ám legnagyobb meglepetésére egy férfi érkezett a találkára és egy másik női ismerősének az albérleti díjtartozását követelte rajta. Az adós asszonyt a sértett korábban szintén az interneten ismerte meg, párszor találkoztak is, de nem alakult ki közöttük komolyabb kapcsolat. Rövid ismeretségük alatt még a családalapítás is szóba jött, amihez anyagi támogatást kért a nő, a lakhatását akarta rendezni. Egyszer ki is segítette a férfi, de mivel nem kezdődött el a románc, így megszakította a kapcsolatot. Ezután hiába hívogatta a nő, hogy még több pénzt kérjen, zárt ajtókba ütközött. A férfi úgy sejtette, hogy mivel nem fizette önként az asszony albérletét, ezért erőszakkal vették el tőle a pénzt.

A rendőrség keresni kezdte a rablót, időközben pedig újabb esetről jött hír. Ez alkalommal egy asszonyra támadt volt párja korábbi nézeteltérésük miatt. A nő kocsit mosott, amikor a férfi meglátta, és megindult felé egy vascsővel, közben pedig megfenyegette, hogy megöli. Az asszony annyira megijedt, hogy beszaladt a közeli benzinkútra segítséget kérni, eközben volt kedvese szétverte az autóját, majd amikor végzett, a táskáját is ellopta.

A nyomozás során kiderítették a rendőrök, hogy a bűncselekményeket ugyanaz követte el. A 36 éves férfit 2022. augusztus 8-án gyanúsítottként hallgatták ki. A számláján ekkor már rablás, önbíráskodás, kifosztás és közokirattal visszaélés sorakozott. A nyomozást a napokban befejezték a vármegyeszékhely nyomozói és megküldték az iratokat az ügyészségnek.