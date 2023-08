Mivel a határvédelem a polgárőrség kiemelt feladata, a Kisszállási Polgárőr Egyesület is aktívan részt vesz az ezt előíró kormányhatározatban foglaltak teljesítésére. Ebben az évben eddig az egyesület polgárőrei 102 migránst tartóztattak fel a Határrendészet kiérkezéséig, minden esetben fényképfelvétellel dokumentálva – tájékoztatott közleményében Ács-Sánta Béla egyesületi elnök. A kisszállási polgárőr vezető hozzátette: egyesületük részéről közel 100 alkalommal történt jelzés adás a Kelebiai és a Szegedi Határrendészetnek. Ács-Sánta Béla a közleményben hangsúlyozta, hogy az önkéntes munkát végző polgárőreik létszáma garantálja, hogy továbbra is fontos szerepet töltsenek be az illegális migráció visszaszorításában, emellett teljesítsék azt, amit jelentős célként határoztak meg: továbbra is segítsék a tanyavilágban élő idős, egyedülálló embereket a mindennapokban, ezzel együtt jelenlétükkel erősítsék biztonságérzetüket.

Fotó: Kisszállási Polgárőr Egyesület