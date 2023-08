Bács-Kiskun 38 perce

Hasznos közlekedési tanácsokat adott a rendőrség az iskolakezdés előtt

Az ősz első napjával az iskolakezdés ideje is elérkezik, ezzel pedig nem csak a gyalogos, de az autós forgalom is felélénkül. Belassulhat a forgalom, torlódások alakulhatnak ki, emellett a reggeli és délutáni csúcsforgalom is még nagyobb lesz annál, mint amit a nyári hétköznapokon megszokhattunk. Ezek a kellemetlenségek azonban egy kis odafigyeléssel könnyen megelőzhetőek – írta közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség, és öt tippet is összeszedtek, mire kell jobban figyelni szeptembertől a közlekedésben.

Tapodi Kálmán Tapodi Kálmán

Szeptembertől a gyalogos és az autós forgalom is felélénkül Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség / illusztráció

1. Számoljunk megnövekedett utazási idővel! – érdemes a szokásosnál korábban elindulni otthonról, ezzel elkerülhetjük a rohanást, aminek sok esetben baleset a vége. 2. Legyünk óvatosabbak és körültekintőek! – fokozott figyelemmel közelítsük meg az iskolákat, a gyalogátkelőhelyeket és a buszmegállók környékét. 3. Szabályosan álljunk meg az iskola környékén! – ha lehetőségünk van rá, szülőként ne az iskola bejáratánál tegyük ki a gyerekeket, ugyanis ezzel komoly torlódás alakulhat ki 4. Tervezzük meg az útvonalat! – ezzel nem csak időt spórolhatunk, de a forgalmasabb csomópontokat is elkerülhetjük. 5. Legyünk türelmesebbek! – maradjunk higgadtak, hiszen az idegeskedéssel egy veszélyhelyzetre is nehezebben tudunk reagálni. Figyeljünk egymásra az utakon!

