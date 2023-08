Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, augusztus 8-án 22 óra 55 perc körül az M5-ös autópálya 115-ös kilométerénél, a sztráda Szeged felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza térségében, egy román rendszámú kisbusz a szalagkorlátnak ütközött. A balesetben többen is megsérültek, valamint egy ember a helyszínen meghalt. A rendőrség most egy felhívást tett közzé, mert továbbra is keresik az eddig ismeretlen személyazonosságú járművezetőt, aki ismeretlen hatósági jelzésű és típusú fehér színű személyautójával a baleset helyszínét megállás és segítségnyújtás nélkül elhagyta, majd tovább közlekedett az M5-ös autópályán – írja a police.hu.