Az elmúlt hónapokban több bejelentés is érkezett a rendőrségre, miszerint városzserte teherautókból, traktorokból és munkagépekből lopják az üzemanyagot ismeretlenek. A tolvajok rendszerint éjszaka csaptak le és telephelyekre, udvarokba másztak be, felfeszítették a járművek tanksapkáit, majd összesen mintegy 2055 liter hajtóanyagot csapoltak le. Egyik alkalommal még egy mozdonykocsi üzemanyagtartályát is megdézsmálták, innen 760 liter gázolajjal távoztak.

Az elkövetők azonosítása érdekében egy nyomozócsoportot állítottak fel. A nyomozók adatokat gyűjtöttek, valamint kamerafelvételek és tanúk után kutattak, aminek eredményeként hamar a látókörükbe kerültek a feltételezett elkövetők. Úgy sejtik, hogy egy 39 éves férfi a felelős a lopásokért, akit szerdán otthonában elfogtak és őrizetbe vettek. Őt több alkalommal egy 45 éves férfi, máskor pedig egy 17 éves fiú segítette. A trió tagjait gyanúsítottként hallgatták ki. Az esetekkel összefüggésbe került három orgazda, akiknek pénzmosás bűntette miatt kell felelniük, ők jelenleg szabadlábon védekezhetnek – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.