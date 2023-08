A hét elején a Szabadság téren található lévő kerékpártárolóból egy lezárt biciklit lopott el ismeretlen elkövető. A lajosmizsei rendőrök a bejelentést követően rövid időn belül beazonosították és elfogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 30 éves helyi férfit. Az ellopott kerékpárt is megtalálták a rendőrök, akik visszaadták azt tulajdonosának. A tanyán élő bácsi – aki naponta közlekedik a biciklivel – levélben is megköszönte rendőrök munkáját – számolt be a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.