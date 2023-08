Sejtette, hogy tolvajjal lehet dolga, ezért utánairamodott, és megállította. Időközben a kollégái is a segítségére siettek, és értesítették a rendőrséget. A vármegyeszékhely járőrei a helyszínre mentek, ahol kiderült, hogy a 24 éves férfi közel 100 ezer forint értekben készült ellopni szeszes italokat és egyéb használati tárgyakat. A sátor hátulját megbontva jutott be, de meglépni már nem sikerült neki a zsákmánnyal, mert a biztonsági szolgálat munkatársa résen volt. A tolvajról kiderült, hogy a történtek előtt több bűncselekményt is elkövetett: az egyik lépcsőházból egy létrát vitt el, majd egy lakóházba hatolt be a nyitott ablakon keresztül. Ott tisztálkodási szereket és kozmetikumokat készített össze egy törölközőbe, csakhogy valaki akkor is megzavarta, így üres kézzel távozott.

A nyomozók a lopások miatt őrizetbe vették a tolvajt, és visszaadták a tulajdonosoknak az értékeiket. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki, és vizsgálják, hogy elkövetett-e más bűncselekményt is – írta a police.hu oldalon a rendőrség.