A kampány keretében a rendőrök kiemelt figyelmet fordítanak a passzív biztonsági eszközök használatára a közlekedésbiztonság javítása, a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek számának csökkentése, valamint a baleseti sérülések súlyossági fokának mérséklése érdekében.

Júliusban célzott ellenőrzést tartottak a rendőrök, amelynek időtartama alatt – figyelembe véve a járművekben utazókat is – összesen 12 008 ember nem csatolta be magát. Látható, hogy még mindig nagyon sok sofőr gondolja úgy, hogy biztonsági öv nélkül vezet. Ezt támasztja alá az, hogy júliusban 10 035 járművezető nem kötötte be magát. Az autóban elöl ülőknél 1432 esetben észlelték a rendőrök, hogy becsatolt öv nélkül utaztak. De a hátsó ülésen utazók sem jeleskedtek a szabályok betartásában, közülük 541-en ignorálták a biztonsági övet – közölte az ORFK.

Riasztó az a tény, hogy az ellenőrzések során a felnőttek 277 esetben nem használták a gyermekbiztonsági üléseket. Ezzel kockáztatták azt, hogy egy esetleges balesetnek akár élethosszig tartó nyomát viseljék a testükön a gyerekek, de bekövetkezhetett volna ennél súlyosabb tragédia is.

Mint írták: az adatok azt mutatják, hogy elsősorban lakott területen belül nem tartották be a szabályokat, ahol 10 610-en utaztak védelem nélkül. Lakott területen kívül 967-en, autópályán 431-en hagyták figyelmen kívül a biztonságot. A kampány során a rendőrök ellenőrizték a motorosokat is, és 69 olyan személlyel szemben intézkedtek, aki nem viselt bukósisakot.

„Többször felhívtuk már a közlekedők figyelmét, hogy saját maguk és utasaik biztonsága érdekében használják a passzív biztonsági eszközöket, hiszen egy közlekedési balesetben a biztonsági övet becsatolók túlélési esélye nagyságrendekkel magasabb az öv használata nélkül közlekedőkhöz képest. Ha bekötik magukat, a sérülések súlyossági foka is alacsonyabb, sőt, a sérülés el is kerülhető.” – olvasható a közleményben.