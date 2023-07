Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 2959-en lépték át; ők legalább 30 ezer forint összegű bírságra számíthatnak. Két olyan sofőrt is bemértek a rendőrök, akik 300ezer forintos közigazgatási bírságra számíthatnak. Egyikőjük Kalocsa belterületén 50 kilométer per óra óra helyett 135 kilométer per órával közlekedett; egy másik autóvezető pedig Kecskeméten döntött kétes rekordot: ő 50 kilométer per óra helyett 143 kilométer per órával vezette a kocsiját – írja a police.hu.

Harminchét sofőr úgy vett részt a közúti közlekedésben, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott. Közülük öten balesetet okoztak.

A Bács-Kiskun vármegye közútjain a múlt héten összesen ötvennégy karambol történt: kilenc súlyos és hat könnyű sérüléssel járt, további harminckilenc esetben anyagi kár keletkezett. A közúti balesetekben összesen tizennyolcan sérültek meg. Halálos baleset nem volt.

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság járőrei 2023. július 12-én 16 órakor igazoltattak egy sofőrt, aki egy tehergépjárművel közlekedett. Az intézkedés során kiderült, hogy az 59 éves dabasi férfi a vezetés megkezdése előtt alkohol tartalmú italt fogyasztott, ezért előállították. A hiteles légalkohol-mérő készülék eredménye igazolta az ittas vezetés gyanúját, ezért a sofőr vezetői engedélyét bevonták, és ellene büntető feljelentést tettek. A férfit másnap 13 órakor hallgatták ki ittas vezetés gyanúja miatt, de továbbra is szabadlábon védekezhetett.

Alig két óra múlva a szolgálatban lévő járőr megállított egy személygépjárművet, amelyet a dabasi férfi vezetett. A férfi ittasnak bizonyult, de ekkor már vezetői engedélyét sem tudta bemutatni, hiszen azt tőle előző nap elvették. A férfi ellen az újabb jogsértések miatt büntető- és szabálysértési eljárás indult, és az egyenruhások őrizetbe vették.