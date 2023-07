Sorban érkeztek a bejelentések betörésekről a városi rendőrőrsre idén februárban. Az ismeretlen tolvaj spájzból, fészerből, lakatlan vagy felújítás alatt álló házakból zsákmányolt, de többször előfordult olyan is, hogy lakóházakba tört be. A tulajdonosok ugyan próbálták elzárni az értékeiket, de a betörő mindent megtett, hogy bejusson egy-egy helyre: lefeszítette a lakatot, kifeszegette az ablakokat, ajtókat, vagy azok üvegét törte be. Az elkövető különféle zsákmányokra tett szert: fűrészt, gázpalackot, aggregátort, ütvefúrót, műanyag ablakokat, csaptelepet és mobiltelefont is lopott. Az egyik helyen viszont már éppen összekészített egy bőröndbe több tábla szalonnát, befőtteket, konzerveket, valamint egy légpuskát, amikor hazaérkezett a sértett, így kénytelen volt hátrahagyni azokat.

A rendőrőrsön nyomozócsoportot állítottak fel a tolvaj mielőbbi azonosítása érdekében. A sorozatbetörőt az utolsó bűncselekmény elkövetését követő pár órán belül, február 26-án elfogták a járőrök, majd kihallgatását követően őrizetbe vették. A 34 éves helybéli férfinak kezdeményezték a letartóztatását. Az ügy vizsgálatát a napokban befejezték a nyomozók, és megküldték az iratokat az ügyészségnek – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.