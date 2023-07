A közlemény szerint a betörők a családi házakat, sorházakat részesítik előnyben. Kevésbé vonzóak számukra a lakótelepi lakások, de a negyedik emelet felett már nő a veszély, mivel minél magasabban van a lakás, annál kisebb a lakók mozgása. A betörők számára elsődleges, hogy ne legyen otthon senki, ne legyenek szemtanúk. Az értékes zsákmány megszerzésének reménye mellett ezért nagyon fontos szempont a könnyű bejutás és menekülés lehetősége is.

Az elkövetőnél további mérlegelés tárgya, hogy van-e biztonsági kamerarendszer a ház körül, illetve van-e kutya a lakásban. A közlemény hangsúlyozza, hogy a profi betörők általában egy-két perc alatt, szinte hangtalanul hatolnak be egy olyan lakóingatlanba, melynek nem megfelelő módon gondoskodott a biztonságról tulajdonosa. A behatolók gyakran udvarokon, hátsó ajtókon át, vagy jellemzően garázsokon keresztül jutnak be az épületbe. A betörők mindig a leggyengébb pontot keresik meg, legyen az akár egy kisméretű ablak, vagy régi zárral ellátott ajtó.

Értelemszerűen a nyílászárókon jutnak be legnagyobb arányban a betörők, ezért szükséges az első és hátsó ajtók, ablakok megerősítése – hangsúlyozza a rendőrség a közleményében.

Az ajtólap, ajtótok, pánt, zárszerkezet megerősítése acéllemezzel, fémrács szerkezet kialakításával lehetséges.

Az ajtó befeszítés ellen hatékony védekezés a hevederzár, amennyiben az megfelelően kialakított, lehetőleg falba záródik és jó minőségű zárszerkezettel ellátott. Fontos szempont, hogy az ajtó több ponton záródjon.

Tovább javítja otthonunk biztonságát az ablakra felhelyezett törésvédelmi fólia, ami láthatatlan védelmet biztosít. A biztonságot nagymértékben fokozza az elektronikus jelző-riasztó berendezés kiépítése. Fontos, hogy ha biztonsági kamerákat szereltetünk fel, akkor folyamatosan ellenőrizzük és tartsuk karban a rendszert, melynek jelentős szerepe van az elkövető azonosításában, elfogásában.

A rendőrség külön figyelmeztet arra, hogy az okostelefonok, közösségi oldalak terjedésével olyan újabb veszélyek is leselkednek a gyanútlan internetezőre, amelyek korábban nem voltak jellemzőek. A betörők naprakész információkat kaphatnak azon közösségi oldal felhasználóitól, akik valós idejű megosztásokkal tudatják a nagyvilággal, hogy hol tartózkodnak, merre nyaralnak vagy kirándulnak. Ez arról is informálja az illetékteleneket, hogy hosszabb ideig üresen áll házunk, lakásunk, ami így szabad préda a behatolóknak. Az otthonunkról készített fotók pedig képet adnak vagyoni helyzetünkről is.

A rendőrség közleményében javasolja, hogy ha elmegyünk otthonról, akkor zárjuk be az ajtókat, ablakokat, kapukat. Kérjünk meg egy megbízható személyt – rokont, barátot, jó szomszédot – a lakás vagy ház ellenőrzésére és hosszabb távollét esetén gondoskodjunk a postaláda ürítéséről. A szomszédokat arra is meg lehet kérni, hogy figyeljenek a gyanús körülményekre és személyekre, hiszen egy esetlegesen bekövetkező bűncselekmény felderítésében nagyon fontos, hogy mit láttak, hallottak.