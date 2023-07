Jelentette az esetet a rendőrségen, a vármegyeszékhely nyomozói pedig munkához láttak: tanúk és kamerafelvétel után kutattak. Szerencsére az egyik házra szerelt biztonsági rendszer rögzítette az elkövetőt. A felvétel alapján azonosítani tudták a tolvajt, és most kedden elfogták, illetve őrizetbe vették a 37 éves helybélit – számolt be a vármegyei rendőr-főkapitányság, és egy másik lajosmizsei elfogásról is hírt adtak.

A rendőrök aznap megállítottak egy személyautót is, amire olyan rendszámot helyeztek, amit egy másik kocsira állítottak ki. A járműben ketten utaztak, csakhogy egyikük még az intézkedés előtt elszaladt, igaz, nem jutott messzire, pár saroknyira elfogták. A sofőrnek nem volt vezetői engedélye, a jármű átvizsgálásakor lopott fát találtak a csomagtartóban, az ülésen pedig krumplit, amit szintén nemrégiben tulajdonítottak el. A duót előállították és őrizetbe vették. Időközben fény derült arra, hogy több is van a rovásukon: idén összesen öt alkalommal követtek el vagyon elleni bűncselekményt. Rendszerint ingatlanok udvarába másztak be, hogy a melléképületből, a kertben parkoló autóból vagy esetleg a házból ellopjanak különféle dolgokat. Zsákmányaik között szivattyú, gázpalack, üvegasztal, kerékpárok és cipők szerepeltek. A nyomozók vizsgálják, hogy az egyébként testvérpár követett-e el más bűncselekményt is. A rendőrök előterjesztést tettek a 17 és 22 éves férfi letartóztatására.