A vádirat szerint a nő – az ügy vádlottja – tavaly június 1-jén este Kecskeméten beült egy ismerőse furgonjába és kimentek a város szélére azért, hogy ott szexuális szolgáltatást nyújtson a férfinak. A sértett sofőr a légyott reményében előre átadott a vádlottnak 5 ezer forintot, majd az autóból kiszállva megkerülte a furgont. Amikor a jobb első ajtón be akart szállni a nő mellé, ő a férfi középső ülésen tartott, saját gázsprayjével támadt a kuncsaftjára. A sértett a támadás következtében átmenetileg elveszítette a látását, így védekezésre képtelen állapotba került. Ezt kihasználva a rabló kivett a férfi műszerfalon hagyott pénztárcájából 190 ezer forintot és elfutott – írja az ügyészség.

A nyomozás során kiderült, hogy számos lopás köthető a nőhöz: többször tankolt benzinkutakon úgy, hogy egyáltalán nem fizetett az üzemanyagért. Az első esetben tankolást követően még bement a vásárlótérbe, onnan azonban rögtön sarkon is fordult arra hivatkozva, hogy kint felejtette a bankkártyáját. Következő alkalommal már be sem ment a shopba. A nőnek ezen felül bolti parfümlopás, valamint lopott bankkártyákkal való sikertelen pénzfelvételek miatt is felelnie kell. Egy kecskeméti családi ház éjszakai kifosztásánál a helyszínt figyelve segítette a tettestársát, azonban a sértett álmából felriadva megzavarta őket, így a zsákmányolt két mobiltelefont menekülés közben eldobták.

Az ügyészség a nőt rablás és többrendbeli lopás bűntettével, valamint bankkártya csalás kísérletével vádolja és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A letartóztatásban lévő nő ügyében a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.