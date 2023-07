A vádirat szerint 2022. március 25-én az esti órákban születésnapi vacsorát tartott egy társaság egy bajai szórakozóhely pincehelyiségében, ahová a három vádlott is hivatalos volt. Hajnali két óra körül a születésnapos édesapja megkérte az elsőrendű vádlottat, hogy távozzon, de ő nem volt hajlandó erre, mire az ügy harmadrendű vádlottja is távozásra szólította fel, egyúttal az italt is kivette a kezéből. Ettől a férfi annyira dühös lett, hogy felpattant a székből és elővette a nadrágja zsebéből a kilenc centis zsebkését, amivel mellkason szúrta a harmadrendű vádlottat, majd csapkodni kezdett a késsel maga körül. Ezt követően a másodrendű vádlott megpróbálta megfékezni a férfit, de az elkövető őt is megszúrta.

A közlemény szerint ezt látva a vendégek kimenekültek a pincéből és még mindig késsel a kezében utánuk ment az elsőrendű vádlott is. Miután kiért a pincehelyiségből rárontott a születésnapos férfire, aki többször megütötte a késes támadót, amitől elesett, és kését is elejtette. A földre került vádlottat ezután a két megszúrt férfi és ismeretlenül maradt társaik többször megütötték és megrúgták.

A késelés következtében harmadrendű vádlott közvetett életveszélyes, míg a másodrendű vádlott súlyos sérüléseket szenvedett.

A főügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő elsőrendű vádlottat életveszélyt okozó testi sértés és súlyos testi sértés, míg a másik két vádlottat csoportosan elkövetett garázdaság bűntettével vádolja. Az elsőrendű vádlottal szemben végrehajtandó, a másod- és harmadrendű vádlott ellen próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést indítványoz.