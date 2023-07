A paródiazenekar tagjai a napokban Kalocsán segítették a rendőri ellenőrzést. A megállított autósok legtöbbje használta az életóvó eszközt, ám akadtak, akik nem kapcsolták be öveiket. A szabályosan közlekedőknek járt a „mirigyesek” gratulációja, és ezúttal a vétkesek is megúszták egy figyelmeztetéssel, sőt a népszerű zenészek még az öv becsatolásában is segítettek nekik.