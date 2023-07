Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, egy hete szombaton, közel 10 kilométer hosszú volt a kilépésre váró gépkocsisor az 53-as főúton, a határátkelőtől a település északi bevezető oldaláig álltak az autók és a kamionok. Rendőrök és polgárőrök irányították a forgalmat, a településre csak az ott lakókat engedték be, bár így is néhány külföldi rendszámú autónak sikerült a városon keresztül haladva levágni a feltorlódott jármű oszlopot. Őket a rendőrök az 53-as főútra terelték vissza. Egy nappal korábban az esti órákban a GPS egy török család holland rendszámú autóját a város felé irányította, ahol a Deák Ferenc és a Kossuth utca kereszteződésében okoztak balesetet.

A mostani hétvégén a police.hu tájékoztatása szerint szombat hajnalban 3 órát is kellett várakozni a Magyarországról Szerbia felé kilépni szándékozóknak, a reggeli órákban 2 órára csökkent a várakozási idő, szombat délben pedig már csak a határátkelőhelyen voltak várakozó járművek, hat kapun keresztül engedték a kilépő forgalmat.

Rengeteg a szemét a határra vezető úton

A határra vezető 53-as főút mellett rengeteg a szemét, az egy hét alatt szétdobált és kupacokba rakott szemét elszállításra vár. A szemét mellett az emberi fekália okozza a legnagyobb gondot a nagy melegben.

Az itt élők egyre nehezebben viselik a kialakult helyzetet.

– „Én a tompai határnál, a főút mellett lakok. Megértem, hogy nehéz az átutazóknak, mert sokat kell várniuk és emiatt idegesek. Viszont szembesültem azzal, hogy a legtöbbjük arrogáns, kulturálatlan. Elállják a kapubejárókat, mi itt lakók nem tudunk miattuk közlekedni, nem tudjuk a mindennapi életünket normálisan élni. Ezen kívül, szó nélkül bejönnek az udvarba, hogy ott intézzék el az illemhelyi dolgaikat, ami megbotránkoztató és gusztustalan. Ezért is örültem amikor megláttam, hogy raktak ki mobil illemhelyeket. Talán ez kicsit segít azon, hogy ne más udvarát piszkítsák össze” – írta egy helyi lakos a közösségi médiában. Egy másik tompai lakos is kifakadt a közösségi médiában.

– „A házunkkal szemben kerékpárút van, és az mellé végzik a dolgukat. Semmi szégyenérzet nincs bennük. Ezen kívül a kamionsofőrök is ugyanezt csinálják. Többször volt olyan, hogy konkrétan a kerítésünket vizelték le. Amikor szóltam, hogy ezt azért nem kellene, legalább menjen be a szemben lévő erdőbe, még neki állt feljebb. Tehát mindennapos a harcunk az ilyen dolgokkal. Már félek kiülni a teraszunkra, mert az pont az útra néz és mindent látni. Az utca lakóinak az életét nagyban megnehezíti ez a helyzet, és sajnos még erre senki nem talált megoldást” – panaszolta az illető.

Próbálnak megoldást találni a helyzetre

Pénteken rendkívüli testületi üléssel kezdték a napot Tompán a helyi képviselő-testület tagjai, az ülésen jelen volt Bányai Gábor kormánybiztos, a térség egyéni országgyűlési képviselője és a rendőrség munkatársai is, a fő téma a határhelyzet kezelése volt.

– Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a település és a környék lakóinak mindennapi életét a nyári csúcs forgalomból adódó határhelyzet a lehető legkevésbé zavarja.

A forgalom irányításával, terelésével kapcsolatban a héten egyeztettem a Magyar Közúttal, a rendőrség és a polgárőrség munkatársaival is. Az átutazó várakozók részére az önkormányzat a 5 mobil illemhelyet és szemétgyűjtő konténereket helyez ki az 53-as főút nyomvonala mellett több ponton. A Magyar Közút munkatársai felszerelték a település határában a plusz információs táblákat, amelyek segítik az átutazók tájékozódását – közölte Véh László, Tompa polgármestere. A városvezető a baon.hu érdeklődésére elmondta, hogy a most következő hétfőn az önkormányzat dolgozóiból egy csoport szerveződik majd, hogy össze takarítsák a főút mellett szétdobált szemetet, ami később elszállítanak. A polgármester a Magyar Közúttal is egyeztetni fog, hogy a főút mellett szétdobált szemét összetakarításban milyen módon tud közreműködni.

Rendkívüli testületi ülést szerveztek Tompán

Fotó: Pozsgai Ákos

Bányai Gábor kormánybiztos, közösségi oldalán tett bejegyzésében arról írt, hogy a Balkánra hazatérő vendégmunkások okozta súlyos határhelyzet miatt fontos, hogy gyors döntések szülessenek.