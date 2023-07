Még május 15-én tett bejelentést egy szabadszállási lakos a rendőrségen, mert egy ismeretlen bement a házába, és onnan gázpalackot és hosszabbítót tulajdonított el. A tolvaj azt használta ki, hogy a tulajdonos nem zárta kulcsra a kaput, és a bejárati ajtót csak egy retesszel rögzítette – közölte a rendőrség.

Aztán július első felében valaki két ingatlan udvaráról virágokat lopott. Muskátlik, leanderek, petúnia tűntek el a kaspójukkal együtt. Az egyik helyről fényes nappal emelték el a növényeket, és a tulajdonos még időben észrevette a hiányukat, ezért a rendőrség értesítése mellett maga is a virágok keresésébe kezdett. Szerencsére az egyik utcában még éppen sikerült elcsípnie egy asszonyt, aki éppen értékesítette a bűnös módon szerzett növényeket, így sikerült visszaszereznie a tulajdonát. A pórul járt vevők segítségével a rendőrök a tolvaj személyazonosságát is megállapították.

Két ingatlan udvaráról lopott virágokat a nő virágokat

Fotó: police.hu

A 31 éves szabadszállási asszony a besurranáson és a viráglopásokon kívül azzal is gyanúsítható, hogy egy üzletből különféle termékeket tulajdonított el. A boltos hamar észlelte a lopást, amit be is jelentett a rendőrségen, így a nőt – az elemelt dolgokkal a szatyrában – még hazafelé menet sikerült elfogni.

A nyomozók a jelenleg négy lopással gyanúsítható szabadszállási lakost őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.