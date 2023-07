Meg nem erősített információink szerint szombat délelőtt 11 óra után nem sokkal, a Semmelweis téren parkolt a Volán autóbusza, itt szállt fel rá a férfi, majd beindította és elindult vele. Úgy tudjuk, hogy indulás közben letörte az autóbusz előtt parkoló autó visszapillantó tükrét, majd megállás nélkül tovább hajtott a Csetényi Élménypark irányába. Az autó hölgy tulajdonosa, miután észlelete, hogy a busszal megrongálták a gépkocsiját, az autóbusz után hajtott, majd a Csetényi Élménypark előtti körforgalomban sikerült megállásra kényszerítenie. Információink szerint, számon kérte a „sofőrt”, majd visszament a hölgy az autójához, hogy telefonon segítséget kérjen, eközben az autóbuszt vezető férfi elmenekült a helyszínről. Információink szerint az incidens során senki nem sérült meg.

Perceken belül fél tucat rendőrautó érkezett a bejelentés helyszínére, ahol úgy tudjuk, hogy a rendőrök meghallgatták a hölgyet és időközben előkerült az autóbusz igazi sofőrje is. Később nyomozók is érkeztek, valamint a halasi rendőrkapitányság bűnügyi helyszínelői is, akik nyomokat rögzíthettek az autóbuszon. Információink szerint a rendőrök keresik az busztolvajt. Az üggyel kapcsolatban a kérdéseinket elküldtük az Országos Rendőr-főkapitányság Sajtóügyeletének, amint hivatalos tájékoztatás megérkezik közölni fogjuk.