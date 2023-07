Vasárnap hajnalban egy 26 éves férfi gyalog indult hazafelé Kecskemét belvárosából helvéciai albérletébe. Útközben beszédbe elegyedett néhány ismerősével, majd a Zsinór utcában egy ismeretlen is odament hozzá és egy biciklit ajánlott a telefonjáért cserébe. A férfi nem ment bele az üzletbe, de az ismeretlen addig kérte, hogy elővette és megmutatta a mobilját. Amikor a készülék előkerült, azt az idegen megkaparintotta, és többé nem is volt hajlandó visszaadni a tulajdonosának, hanem a kerékpárját hátrahagyva sietősen távozott. A hoppon maradt sértett felpattant a biciklire, és a telefonja után tekert, ám amikor utolérte a tolvajt, az megpofozta, és eltűnt. Az áldozat néhány órával később – csak vasárnap délelőtt – jelentette be a történteket, a rendőrök ekkor kezdték meg a nyomozást. A sértett jó személyleírást adott, így rövid időn belül beazonosították a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható helybélit, akit azonban hiába kerestek órákon keresztül – közölte a rendőrség.

A járőrszolgálat munkatársainak nagyobb szerencséje volt: őket este egy folyamatban lévő autófeltöréshez riasztották. Azonnal a helyszínre mentek, és a közelben sikerült elfogni a tolvajt, aki a zsákmányát – egy porszívót – hátrahagyva próbált elmenekülni az egyenruhások elől. Kiderült, hogy az elfogott férfi volt a hajnali rabló, aki azonban nem érte be ezzel a két bűntettel, mert a nap folyamán további két lopást is elkövetett. Elemelte egy ismerőse pénztárcáját, egy nyitott autóban pedig értékek után kutatott.

A rablással, többrendbeli lopással és lopás kísérletével gyanúsítható 25 éves fiatalt a nyomozók őrizetbe vették. Kihallgatását követően kezdeményezték letartóztatását.