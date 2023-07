Kiderült, hogy a térségben nincs bejegyzett vadászat, így illegális tevékenységre gyanakodott mindenki. A járőr egy szolgálatban lévő polgárőrrel kiment az erdős részre, ahol rövid időn belül ráakadtak a lövöldözőre, egy 61 éves helyi férfira, aki nem rendelkezett érvényes vadászati engedéllyel. Az orvvadásznál volt egy kilőtt állat is – számolt be a rendőrség a police.hu oldalon.

Mint közölték: a nyomozók átkutatták a férfi házát, és maguk is meglepődtek azon, amit találtak: kispuskák, forgótáras pisztoly, számszeríj mellett egy távcsöves gépkarabélyt is felfedeztek az ingatlanban. Az összesen tíz fegyverrel együtt félezer, különféle kaliberű lőszer is előkerült.

A rendőrök lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés, valamint orvvadászat bűntettével gyanúsítják a kunadacsi lakost, akit kihallgatását követően őrizetbe vettek és kezdeményezik letartóztatását.