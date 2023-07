A nő azt nyilatkozta, hogy a biciklivel az egyik ismerőse érkezett hozzá, aki kölcsönkapta valakitől. A szálak végül elvezettek a tolvajhoz, akit így rövid időn belül sikerült beazonosítani. A 21 éves férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Elmondta, hogy Miskéről gyalogolt hazafelé Drágszélre szombaton éjszaka, amikor fájni kezdett a lába a hosszas sétában, ezért úgy döntött, hogy kényelmesebb közlekedési formát választ, és elköt egy biciklit.

A zár nem könnyítette meg a dolgát, de addig rángatta, amíg le nem tört. A férfi másnap találkozott egy cimborájával, aki hasonló cipőben járt, mint ő előző este: sétált. Ekkor megsajnálta és kölcsönadta neki a kerékpárt, ami ezután még párszor gazdát cserélt, mire az asszonynál kötött ki. A rendőröknek hála hamar visszakerült gazdájához. Szakmáron eközben két kecske tűnt el egy ház melléképületéből, de pár órával később ők is előkerültek. Az állatokra egy helyi gazdánál találtak a település járőrei, kiderült, hogy nemrégiben vásárolta őket egy 21 éves helybéli férfitól. A tolvajt kihallgatták, részletes beismerő vallomást tett. A kecskéket lefoglalták és ez esetben is hamar visszajuttatták őket a jogos tulajdonoshoz – számolt be a rendőrség a police.hu oldalon.