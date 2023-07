Az utolsó lövésről egy hete videófelvétel is készült, amelyen hallható a tompa pukkanás, majd látható, ahogy a kutya vonyítva menekül az udvaron. Az is látható, ahogy a szomszédok futnak a ház kerítéséhez, ők szóltak a kutya gazdájának, akinek veje is Tataházára sietett. A kutya úgy elbújt, hogy alig tudtak hozzáférni, csak egy kicsit később engedte közel magához a gazdáját. Amikor látták, hogy vérzik a kutya oldala, azonnal állatorvoshoz vitték, ahol a röntgenfelvétel kimutatta, hogy korábban már többször is meglőtték a szerencsétlen állatot, négy lövedék volt látható a kutya testében.

A szomszédok gyanúja szerint az egyik közvetlen szomszéd háza irányából érkezhetett a lövés, állításuk szerint valaki ott is állt a lövés után. A helyiek elmondása szerint a szomszédban élő férfi évek óta haragban van a szomszédaival, köztük a meglőtt kutya gazdájával is. Azt nem tudni, hogy a szomszédok elmondása szerint békés természetű kutya miért váltotta ki a haragját. A környék lakói attól tartanak, hogy az eset bármikor megismétlődhet és legközelebb nem egy kutyát, hanem az utcán, vagy udvaron játszó kisgyereket találhat el a lövedék.

Információink szerint az ügyben feljelentést tettek a rendőrségen, úgy tudjuk, eljárás indult, hogy kiderítsék, ki lőhette meg a kutyát.