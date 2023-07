Betörésről érkezett bejelentés a kecskeméti rendőrkapitányságra április 14-én reggel. A sértett épp az udvarában parkoló kocsijával készült indulni, amikor meglátta, hogy az ajtó oldalzsebének tartalmát valaki szétdobálta. Ezután észrevette, hogy mind a motorháztető, mind pedig a csomagtartó ajtaja nyitva van, és eltűnt egy láda, amiben elektromos gépeket tárolt. Ám nem csak a kocsiból tűntek el dolgok, kiderült, hogy a lakásban és a garázsban is járt a tolvaj, aki meglovasított egy kompresszort és egy szerszámokkal teli ládát is. A nyomozók megkezdték az ismeretlen elkövető kutatását: adatgyűjtést folytattak és tanúkutatást végeztek, amikor egy újabb esetről érkezett bejelentés. Ez alkalommal rézcsövek tűntek el egy telephelyről. A bejutáshoz érdekes módszert választott a tolvaj: nekitolatott kocsijával a kapunak. A lakat ugyan megadta magát, csakhogy az autó lökhárítója is leszakadt a manőverben. Mindeközben a telephely riasztója értesítést küldött a tulajdonosnak, aki ezért a helyszínre sietett és megzavarta az elkövetőt. A tolvajnak sietősen kellett távoznia, a nagy rohanásban hátramaradt lökhárítóelem pedig segített a rendőröknek eljutni a tolvajhoz. A 28 éves helybélit kedden őrizetbe vették és kihallgatták a lopások miatt, amelyeknek az elkövetését elismerte. A nyomozók vizsgálják, hogy a számlájára írható-e más bűncselekmény, illetve volt-e társa – adta hírül a rendőrség a police.hu portálon.

A leszakadt lökhárító vezette nyomra a rendőröket

Fotó: police.hu