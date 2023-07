A toborzáson kívül bűnmegelőzési szóróanyagot is osztottak, amely hasznos információkat tartalmaz az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeiről – számolt be a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség a közösségi oldalán, ahol arról is tájékoztattak, hogy a határvadász képzéssel kapcsolatban online az alábbi linken informálódhatnak: https://www.police.hu/szerzodeses-hatarvadasz-kepzes. Mint írták: a Legyél Te is rendőr Facebook oldalon folyamatosan frissülő tartalmak segítik a leendő határvadászokat abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással.