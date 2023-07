A fesztiválok, falunapok időszaka van: Bugacon múlt szombaton ünnepeltek a helyiek. A rendezvényre kitelepültek a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság munkatársai is, akik kihasználták az alkalmat, és vagyonvédelmi, bűnmegelőzési tanácsokkal látták el a település lakosait. A gyerekek játékos feladatokat oldhattak meg, valamint felpróbálhatták a lövedékálló mellényt is – számolt be közösségi oldalán Bács-Kiskun vármegye rendőrsége.