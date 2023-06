Éppen 30 éve, hogy Durgó Tamás alezredes belépett a Magyar Honvédség kötelékébe. A három évtizedes szolgálat évfordulója számára azzal vált igazán méltó ünneppé, hogy a közelmúltban a katonai toborzás és humán gondoskodás országos szervezete, a Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokává nevezték ki.

Durgó alezredes 1993-ban sorkatonaként kezdte katonai pályáját szülővárosa, Kaposvár mellett Taszáron, a 31. Kapos Harcászati Repülőezred kötelékében. Egy év után két évre továbbszolgáló katona lett, majd 1996-ban került hivatásos állományba.

− Mindig szerettem a katonai hivatást, édesapám is a Magyar Honvédség állományába tartozott, ez nálunk családi hagyomány. Éppen azokban az időkben kezdett megváltozni a honvédség, amikor katona lettem: egyre inkább érdemi alapú lett az előrelépés és értékelte a szervezet, ha tanult az ember, és ebben támogatta is. Karriert már tanulással lehetett építeni − emlékezett vissza az első időkre Durgó alezredes. Taszáron több beosztásban is dolgozott, majd 2002-2003 között Cipruson volt misszióban.

Ezt követően Kecskemét következett 2004-ben. A bázison 2012-ig szolgált, majd a kecskeméti toborzó iroda vezetője lett. − Itt teljesen megváltozott az ellátandó feladatok köre: a legfontosabb számunkra a katonai toborzás volt, de a humán gondoskodás is kiemelkedő helyet kapott. Mi törődtünk a honvédségi nyugállományúakkal, a járadékosokkal, a katona özvegyekkel, de az irodához tartoztak a katonai igazgatási feladatok, a honvédelmi nevelés, de még a hadisírgondozás is − mondta Durgó alezredes.

Az évek alatt nagyon jó kapcsolatot épített ki a polgármesterekkel, a civil szféra és vármegyei közigazgatás minden szereplőjével, kiemelten a kormányhivatallal, Kovács Ernő főispán rengeteg segítséget nyújtott és máig kiemelten támogatja a honvédelem ügyét. A kecskeméti toborzó irodán elért eredményeinek köszönhetően felfigyeltek munkájára elöljárói is, hiszen a legeredményesebb iroda volt, s egyébként mindmáig az, immár Gáldonyi Sándor őrnagy vezetésével. Durgó Tamás alezredes parancsnoki kinevezése előtt közvetlenül a Tartalékképző és Támogató Parancsnokság Területvédelmi Igazgatóságán volt osztályvezető.

− Nem az én egyedüli érdemem, hogy felfigyeltek rám, hanem a szakértő kollégáimé, akikkel kitűnő munkakapcsolat alakult ki. Kecskeméten szereztem meg azt a szakmai tapasztalatot, amit most egy magasabb szinten tudok hasznosítani. Szinte egyedülálló a parancsnokság szervezeti felépítése és feladatrendszere, mert többek között minden vármegyében jelen van irodáival. A mi alakulatunk kezeli, fejleszti a Magyar Honvédség központi személyügyi nyilvántartását, és feladataink közé tartozik a központi okmányellátás, vagyis minden katonai igazolvány kiadása is. Jóval több mint 400 aktív kolléga és többezer tartalékos szolgál a parancsnokság állományában. Kivesszük részünket a napi feladatokból is: végrehajtjuk az előírt műveleti tervezéseket, lövészeteket, kiképzéseket, de lent voltunk a határon, szolgálatot láttunk el kórházaknál, és missziós feladataink is vannak − adott betekintést a parancsnok munkájukba.

Az új parancsnok legfőbb feladatának tekinti a honvédelmi miniszter által meghirdetett, egy éven át tartó intenzív toborzó kampány eredményes végrehajtását, ami szorosan kapcsolódik a haderőfejlesztéshez. Szerencsére, vagyis inkább a kitartó munkának köszönhetően országos szinten kiváló kapcsolatot ápolnak a civil szervezetekkel és a médiával is.

− Minden csatornán igyekszünk elérni a leendő honvédeket és bemutatni azt, hogy mivel várjuk a honvédelem iránt érdeklődőket. Számos tanulási lehetőséget és egy vonzó életpályát kínálunk, egyedülálló módon többféle jogviszonnyal. Az érdeklődő kipróbálhatja magát a tartalékos rendszerben, melyből egyenes út vezethet a szerződéses, vagy a hivatásos állományba, illetve a honvédség bármelyik tanintézményébe − vázolta a honvédség nyújtotta életpálya előnyeit a vezető, hozzátéve: csak tavaly több mint 400 olyan szerződéses katona került állományba, aki a tartalékos rendszerből érkezett. − Ez egy olyan rendszer, ahol – a nyolc általános iskolai végzettségtől a többdiplomásig – mindenki megtalálja a maga helyét − hangsúlyozta.

Az új vezető tervei között szerepel, hogy a parancsnokság számára megszabott feladatok maximális teljesítése mellett országos szinten új megoldásokat honosítson meg a toborzásban és a katonai igazgatási feladatokban. Emellett a munkafolyamatok egyszerűsítését tervezi, naprakésszé téve azokat, illetve biztosítaná azok 21. századnak való megfeleltetését. Nagyon fontos számára a humán gondoskodás fejlesztése, illetve a kitűnő munkahelyi légkör megteremtése, ahogy az annak idején Kecskeméten is megvalósult.

Persze lényeges a munka és magánélet egyensúlyának megtalálása is. Durgó alezredes feleségével és két gyermekével él Szentkirályon. 2009-ben költöztek Kecskemétről Szentkirályra és ugyan mindketten dunántúliak, annyira szeretik az Alföldet, hogy sosem költöznének el innen. Felesége óvónő, és nem meglepő módon tartalékos katona. Civilben is igyekeznek kivenni részüket a környezetük jobbításában. Felesége önkormányzati képviselő Szentkirályon, míg Durgó alezredes évekig titkára volt a Bács-Kiskun Megyei Honvédelemért Baráti Körnek, jelenleg pedig a Szentkirályért Alapítvány kuratóriumi tagja és a helyi motoros klub elnöke, valamint a Magyar Tartalékosok Szövetségének országos alelnöke, immár három éve.