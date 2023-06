A Kecskeméti Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai szerdán 14 óra 9 perckor a Kossuth Lajos utcában intézkedés alá vontak egy helyi férfit, aki úgy vezette autóját, hogy őt a Kecskeméti Törvényszék 2023. december 27-ig a közúti járművezetéstől jogerősen eltiltotta. Vele szemben járművezetés az eltiltás hatálya alatt miatt indult eljárás – írja a police.hu.

A körzeti megbízottak nem sokkal később a Mártírok útján ellenőriztek egy elektromos motorral közlekedő férfit, akiről kiderült, hogy ittasan közlekedik. A sofőrt előállították. Pár órával később a járőrök az Énekes utcában megállítottak egy autót, aminek a sofőrjével szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott. Vele szemben is eljárás indul.

A kiskőrösi rendőrök tegnap szabálysértési őrizetbe vettek két akasztói férfit, akik lakóhelyükön úgy vezettek autókat, hogy nem rendelkeztek vezetői engedélyekkel. Egyikük ráadásul ittas is volt. Rajta kívül még Kiskőrösön kettő olyan sofőrt is megállítottak a rendőrök, akik ittasan vezettek, ezért őket is előállították. Egy helyi férfit pedig a kiskőrösi Madách Imre utcában ellenőriztek, miközben hatósági jelzés nélküli autót vezetett. Az intézkedés során kiderült, hogy a Kiskőrösi Járásbíróság 2023. július 11-ig a járművezetéstől jogerősen eltiltotta, ezért vele szemben járművezetés az eltiltás hatálya alatt miatt indult eljárás.