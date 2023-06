Egy áruház biztonsági őre szerdán zárás előtt tetten ért egy helybélit, aki mosókapszulákat akart a boltból ellopni. Az őr a 36 éves férfit a rendőrök kiérkezéséig visszatartotta. Az egyenruhások a tolvajjal szemben – tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt – helyszíni bírságot akartak kiszabni, és a bonyodalmak ekkor kezdődtek. A kecskeméti lakos édesapja személyi adatait diktálta be, és alá is írta a nevét a hivatalos iratokon. Természetesen a járőrök minden esetben ellenőrzik a közhiteles nyilvántartásban az adatokat; jelenleg már igazolványkép, aláírás is rendelkezésre áll az összehasonlításhoz. A turpisság hamar kiderült, ezért a rendőrök elálltak a helyszíni bírság kiszabásától, és a férfit gyorsított bíróság elé állítás érdekében szabálysértési őrizetbe vették. A tolvaj azzal, hogy más személyi adatait diktálta be, sokkal komolyabb jogsértést követett el, mint a tulajdon elleni szabálysértés. Ellene közokirat-hamisítás bűntett elkövetése miatt eljárás indult – közölte a rendőrség.