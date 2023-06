A biciklit két nappal korában vitte el valaki az iskola udvarából – írja a police.hu.

Az esetet kamera is rögzítette, ennek segítségével szúrta ki a szemfüles sértett a tolvajt. A rendőrök a helyszínre siettek, ahol elcsípték a férfit. A gyanúsított lakásán végzett házkutatás alkalmával megkerült a gyermek kerékpárja. A nyomozás során arra is fény derült, hogy a 11 éves fiával ment bűnözni a gyanúsított, ezért a lopás mellett kiskorú veszélyezetetése miatt is kihallgatták.