Rablásról érkezett bejelentés a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjába szombaton 21 óra 37 perckor – írja a police.hu.

A rendőrségtől egy 15 éves fiú kért segítséget, aki elmondta, hogy az egyik játszótéren beszélgetett 18 éves barátjával, amikor odament hozzájuk egy férfi és az értékeik átadására szólította fel őket. Kezdetben nem vették komolyan a követelést, mivel láthatóan kábítószer hatása alatt állt a férfi. Azonban a következő pillanatban, váratlanul előkapott egy bicskát a zsaroló és fenyegetőzni kezdett. A fiatalok kipakolták a zsebeiket, csupán a telefonjukat igyekeztek maguknál tartani, amit még úgy sem sikerült megszerezni a férfinek, hogy áldozataik ruháit is átkutatta. A kamaszok végül úgy menekültek meg, hogy egy megfelelő pillanatba elszaladtak, elbújtak és hívták a rendőröket.

A kecskeméti nyomozók még akkor megkezdték a feltételezett elkövető felkutatását és pár órával később, hajnalban el is fogták. A 27 éves helyi lakost felfegyverkezve elkövetett rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. Őt a rendőrök őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A ruházatában kábítószergyanús anyagot is találtak, ezért kábítószer birtoklásáért is felelnie kell.