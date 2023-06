Timafalvi László, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője részletesen elmondta, milyen megelőzési módszereket javasolnak annak érdekében, hogy elkerüljük a kerékpárlopásokat.

− Amit mindenféleképpen fontosnak tartok, hogy olyan megbízható, nagy biztonságú kerékpárzárat vásároljanak, amelyet nem lehet könnyen levágni vagy eltávolítani. Közterületen éjszaka lehetőleg jól látható, forgalmas, jól megvilágított helyre zárják le a kerékpárjaikat. A kerékpárt a váz részénél és stabil tárgyhoz rögzítsék oda. Kertes házakban lakóknak javaslom, a kertkapu zárásán kívül a kerékpárok külön elhelyezését zárható garázsba, vagy esetleg melléképületbe. Társasházak esetén pedig a zárt kerékpártárolók használatát, illetve, aki csak a folyosón tudja lezárni, őket is arra kérném, hogy lehetőleg stabil helyet válasszanak és ne a jármű kerekét, hanem inkább a vázát rögzítsék − mondta Timafalvi László.

Fontos lépés a kerékpár-regisztráció

Emellett kiemelte, hogy a vásárlás esetén, az arról szóló igazolást, amin még esetleg a kerékpár vázszáma is szerepel, azokat mindenféleképpen érdemes megőrizni, hiszen az alapján lehet a legjobban később beazonosítani; lopás és a megtalálás esetén is nagy segítséget nyújt. Továbbá érdemes a kerékpárt lefényképezni is, rögzíteni azokat az egyedi jellegzetességeket (kopásokat, sérüléseket), amik alapján könnyebb az azonosítás. − Ezenkívül, ha már itt a nyár, indul most július 3-tól augusztus 18-ig az Uszoda és Élményfürdő területén a Strand Police program, ahol diákok is megjelennek a strand területén, és ide szeretnénk szervezni egy kerékpár-regisztrációt, amelyet a rendőrkapitányságunk kezdeményezett. Ez úgy néz ki, hogy nagyjából két hetente ott helyben, a standon fogunk kerékpár-regisztrációt végezni, de emellett az interneten, a bikesafe.hu oldalon is van erre lehetőség.

A személyes regisztráció díjmentesen történik, az online felületen viszont minimális térítés ellenében regisztrálhatják az újonnan vásárolt kerékpárokat, ahol egy törzskönyvet is kapnak erről.

Az internetes regisztráció előnye továbbá, hogy lopás esetén a bejelentést is ezen a rendszeren keresztül lehet megtenni − fogalmazott Timafalvi László.

Ha megtörtént a baj, ne késlekedjünk

A rendőrkapitány arról is beszél, mi a teendő abban az esetben, ha megtörtént a baj. − Mindenféleképpen azt javasoljuk, hogy akinek eltűnt a kerékpárja, minél hamarabb tegyen bejelentést, hogy mi is az első intézkedéseket minél hamarabb megtehessük. Nyilván segítségül hívjuk azokat, akik esetleg láthatták, a jól működő térfigyelő kamerák is sokat segítenek. Segítséget is nyújtottak elég sok esetben, hiszen az utóbbi hetekben több olyan elkövetőt is sikerült elfognunk, akik egy vagy több kerékpárt loptak el.

Sajnos jellemző az is, hogy ezeket a kerékpárokat az eltulajdonítás után továbbadják, tehát a kár megtérülése, vagy az, hogy a sértettnek visszaadjuk az egy picit kevesebb számban fordul elő, viszont az elkövetések jelentős részében azért eredményesek vagyunk

− mondta.

Timafalvi László kérdésünkre azt is elmondta, hogy van, amikor az egész kerékpárt elviszik és valahol, akár vásárban, értékesítik. Legutóbb például egy ilyet sikerült találnunk egészben, de nagyon sokszor előfordul, hogy szétszerelik és alkatrészenként árusítják tovább.

„Olcsó bringa, drága lakat, sokáig a tied marad!”

A rendőrség beszámolója mellett a Magyar Kerékpárosklub Kecskeméti Területi Szervezetének képviselője, Barna Imre is megosztotta tapasztalatait. − Sokat nem tudunk tenni a figyelemfelhíváson kívül, aminek a hatékonysága nehezen is értelmezhető, hiszen a szemünk nem arra állt rá, hogy az utcán szembejövő bringák közül ki lehessen szúrni egy-egy ellopott kerékpárt. A megkerülések leginkább a rendőrségi felderítésekből származhatnak, akik akár tettenéréssel, akár valamely erre ráállt hálózat lekapcsolásával szoktak eredményeket elérni (egy személyes ismerősömnek is így lett meg az ellopott kerékpárja tavaly nyáron). Éppen ezért javasoljuk, a rendőrség által ajánlott kerékpár-regisztrációt mi is − hangsúlyozta.

Hozzátette továbbá, hogy ezen kívül van egy, a Magyar Kerékpárosklub által gyakran hangoztatott kis bonmot: „Olcsó bringa, drága lakat, sokáig a tied marad!”. A köznyelv gyakran emlegeti a "bótbajárós" kifejezést, és valóban hasznos, ha van egy nem feltűnő, olcsó alkatrészekkel felszerelt (de karbantartott) kerékpárunk is, amit bárhol nyugodtan ott merünk hagyni, hogy ne a több százezer forintos túrabringánk sorsát kockáztassuk.

Végül pedig videóban megtekinthető olvasóink néhány személyes tapasztalata:

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.