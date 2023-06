Az asszony azonnal körülnézett a közelben, és megtalálta a feltételezett elkövetőt, aki a garázs egyik zugában bújt el. A nő felszólította a férfit, hogy adja vissza a táskáját, kérése azonban süket fülekre talált, majd némi vacillálás után a tolvaj elszaladt. Egy hazatérő szomszéd, és az éppen a helyszínre érkező rendőrök segítségével azonban rövid időn belül rendőrkézre került a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított 22 éves fiatal, aki őrizetbe vettek és kezdeményezték letartóztatását. Az asszony holmijának egy része a fiatalember hátizsákjából és ruházatából került elő, és volt, amit a garázsban eldobva találtak meg – írja a police.hu.

A jelenleg is letartóztatásban lévő nagykőrösi lakosról a nyomozók gyanították, hogy más is lehet a rovásán, ezért úgynevezett ügykutatásba kezdtek; azaz feltérképeztek minden olyan esetet, amelynek a feltételezett elkövetője ő lehet. Információik szerint a fiatalember 26 lopást követett el Kecskemét területén. Úgy gondolhatta, hogy a szomszéd településen nem ismerik, de a szemfüles rendőrök mégis megtalálták. A férfi rovására egy csalás is írható, mivel többször fizetett olyan bankkártyával, amely nem a saját nevére szólt. Három esetben társa is volt, aki jelenleg szabadlábon védekezhet.

A rendőrök két orgazdát is felkutattak: ők jóval a bolti ár alatt vették meg a tolvajtól az eltulajdonított kerékpárokat. A pénzmosással gyanúsított 72 éves és 21 éves kecskeméti lakosok szintén szabadlábon védekezhettek az eljárás alatt.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának munkatársai a lopási ügyekben a nyomozást befejezték. Az alkalmi bűnbanda tagjai ellen vádemelést javasolnak, ezért az iratokat átadták az ügyészségnek.