A Facebookon több csoportban és oldalon is írták az emberek, hogy Kecskeméten is érezték a földrengést. Volt, aki szerint az Akadémia körúton és a Lóverseny utcán is lehetett érezni a rengést.

Békésről, Békéscsabáról, Battonyáról, Csorvásról, Dombegyházról is érkeztek olvasói jelzések: megmozdult az ágy, elmozdultak a virágcserepek, mozgott a víz az akváriumban. Békéscsabán, a Szőlő utcában sokan az utcára mentek ki, és mindenki azt magyarázta, mit érzett, mintha meglökte volna valaki a fotelt, megmozdult a szék alatta, beremegett az ágy. Máshonnan azt jelezték, a kocsi ringott a sofőr alatt. Újkígyóson két nagy lökés volt, alig bírt ülve maradni egy nő, a szekrény nekicsapódott a tusolófülkének. Békéscsabán, Jaminában recsegett a lambéria – írja a beol.hu.

Többen elmondták, hogy sohasem éreztek még ilyet.

Várszegi György, a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igaigazgatóság sajtóreferense a beol.hu-nak elmondta, 19 óra 30 perc után Mezőkovácsházáról jelezték, hogy földrengést érzékeltek, mozogtak a csillárok, a lakók nem tudták, mit tegyenek.

„19 óra 26 perckor, első becslések szerint 5.0-ös magnitúdójú földrengés keletkezett Romániában, Aradtól 16 kilométerre” – közölte a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

Mint fogalmaztak, obszervatóriumokba Békéscsabáról, Gyuláról, Kisdombegyházról, Szegedről, Kecskemétről, Budapestről érkeztek bejelentések, vélhetően nagyon széles körben érezte a lakosság.

A maszol.ro arról írt, az 5-ös erősségű rengés epicentruma Aradtól 17 kilométerre volt, a rengés pedig 5-ös erősségű volt. Románia nyugati része mellett Magyarországon, Horvátországban és Szerbiában is érződött. Mint fogalmaztak, az Országos Földtani Intézet tájékoztatás alapján a Richter-skála szerinti 5,2-es erősségű volt a rengés, a Facebook-bejegyzés hozzászólásai alapján Aradon egyértelműen érezhető volt, hogy a térségben ez volt az eddigi legerősebb rengés. A mozgást érezték Temesváron, Nagyváradon, Zilahon, Déván és Petrozsényban is.

2020. december 29-én hírportálunk is beszámolt arról, hogy az ország számos pontján, így Bács-Kiskun megyében is földrengést lehetett érezni. Akkor olvasóink Kiskunhalas, Baja és Kecskemét térségéből is jelezték, hogy érezték, ahogy megmozdult alattuk a föld. Volt, ahol a virágok, máshol a csillár vagy az ágy mozdult meg a beszámolók szerint. Megmozdult a föld Solton is 12.22-kor. Akkor a közösségi oldalakon is sokan jelezték, hogy mintegy 20–30 másodpercen keresztül a település minden részén jól érezhetően mozgott a talaj, a székek, a karácsonyfán a díszek, mozogtak a csillárok.