Két autó ütközött össze Kiskőrösön, a Martini utca és a Petrovics István utca sarkán. Az ütközés következtében az egyik jármű egy villanyoszlopot is kidöntött. A kiskőrösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben csak a vezetők utaztak. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, valamint az áramszolgáltató szakembereit is a helyszínre kérték a kidöntött oszlop miatt – közöltea katasztrófavédelem.