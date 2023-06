A kiskőrösi tűzoltóság elmúlt évi adatairól Nádasdi Gergely tűzoltó százados, megbízott parancsnok tájékoztatta a kiskőrösi várostyákat. Minden évben tavasz végén teszi meg a korábbi év összefoglalóját a szervezet vezetője.

Mint ismert, a helyi tűzoltók 13 település biztonságát felügyelik, ahol 53 ezer ember lakik. A kiskőrösi hivatásos állomány munkáját segítik a keceli és a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók. Hozzájuk csatlakoznak a kisebb települések önkéntes tűzoltó egyesületei is.

A keceli tűzoltók körzetében 112, míg a soltvadkertiek területén 115 esemény történt. A tűzoltók a beavatkozások során 28 ember mentését is elvégezték. Szerencsére csak három esetben riasztották őket mindenféle indok nélkül. A megtévesztő telefonálók ellen megtették a feljelentéseket a kiskőrösiek.

A parancsnok összefoglalójából kiderül, hogy 96 olyan esetben is vonulniuk kellett, amikor az események a térségükön kívül történtek. A nagyobb események közül négyre hívta fel a figyelmet a parancsnok. Ezek között volt egy gázrobbanás, amely a Kiskőrös, Lehel utca 8. szám alatti családi házban történt. Szintén Kiskőrösre, az Alkotmány utca 81. szám alatti családi házhoz is vonulniuk kellett egy alkoholgőz okozta robbanásához. Továbbá Izsákon, a Matyó dűlő 46. szám alatt egy nagy kiterjedésű, ingatlanokat is veszélyeztető, V. Kiemelt fokozatú erdőtüzet kellett lokalizálniuk. Bócsára, az I. körzet tanya 52. számú ingatlanhoz is riasztották őket, ahol fóliasátrak égtek, az anyagi kár jelentős volt. Soltvadkerten, a Szentháromság utcában egy irodaházban több szintre kiterjedő tüzet kellett továbbá eloltaniuk.