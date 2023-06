Kék hírek 8 perce

Eltűnt a harkakötönyi Németh Balázs, tovább folytatják a kutatást – galériával

Hőkamerás drónokkal is keresték péntek délután és éjszaka Németh Balázst, akinek eltűnését a hozzátartozók jelentették. A férfi a tanyájukból távozott ismeretlen helyre péntek délelőtt negyed tíz körül. Több kutatócsoport is szerveződött, egyszerre több helyen is keresték az eltűnt férfi, de egyelőre nem akadtak a nyomára. Azóta a rendőrség oldalán is megjelent a férfi eltűnéséről szóló felhívás, a Baon.hu információi szerint szombat délelőtt újabb csoportok csatlakoztak a férfi felkutatásához.

Szombaton is folytatódott a keresés Fotó: Pozsgai Ákos

Pénteken már napközben megkezdődött a keresés terepjáró autókkal, hőkamerás drónokkal és gyalogosan. Az egész falu összefogott, idősek, fiatalok, a polgárőrökkel csatárláncba állva pásztázták a tanya környékét és a lehetséges helyeket a környéken, ahol megfordulhatott a férfi. Az eltűnt Németh Balázst keresik

Fotó: Pozsgai Ákos A helyiek mellett csatlakoztak a keresőkhöz a halasi mezőőrök, rendőrök, a Tüzes Kunok Járási Mentőcsapat tagjai, valamint a KSZC Dékáni Árpád Technikum tanáraiból és diákjaiból álló csoport is, akik Brassó Imre Albert polgármester koordinálásával működtek közre az eltűnt személy keresésében. Úgy tudjuk, hogy a halasi szakközépiskola egyik diákjának édesapja az eltűnt személy. A különböző szervezetek munkatársai és a civilek átkutatták az egész tanyát és a környéken valamennyi lehetséges helyet, ahol járhatott az eltűnt férfi. Késő éjszakáig tartott a kutatás, de nem vezetett eredményre.

Eltűnt a harkakötönyi Németh Balázs, tovább folytatják a kutatást Fotók: Pozsgai Ákos

A hozzátartozók elmondása szerint Németh Balázs kék munkásoverált és gumicsizmát viselt, amikor utoljára látták. Barssó Imre Albert polgármester arról tájékoztatta a Baon.hu szerkesztőségét, hogy Németh Balázs keresése szombaton tovább folytatódik, a kutatást a rendőrség irányítja. Aki látta az eltűnt férfit, az hívja a 112-es segélyhívót, vagy bármelyik rendőri szervet – kérte a polgármester.

