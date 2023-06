A jánoshalmiakat megdöbbentette a brutális bűncselekmény, a szomszédok elmondása szerint egyedül élt az idős asszony a házban a férje halála óta. Az egyik szomszédnak az tűnt fel vasárnap hajnalban, hogy nyitva volt az áldozat házának a kapuja, egy másik szomszéddal együtt mentek be a házba, ahol vérbe fagyva találták az idős asszonyt. Úgy tudjuk, hogy több biztonsági kamera is rögzítette a feltételezett elkövetőt, aki szombat éjszaka törhetett be a házba, ahol miután végezhetett áldozatával egy nagy méretű lapostévével távozott. Információink szerint a biztonsági kamerák felvételei alapján jutottak el a nyomozók a feltételezett elkövetőhöz, aki úgy tudjuk, hogy alig néhány utcával arrébb lakik az áldozat házától.

A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a feltételezett elkövető a TV-vel távozik

Fotó: Beküldött fotó