A tűzoltó törzsőrmester és felesége, Andrea már jó ideje gondolkodtak azon, hogy Milán fiuk mellé milyen jó lenne egy hugica. Csaknem fél évvel ezelőtt azonban még Krisztián sem gondolta, hogy egyik percről a másikra megváltozik az élete. A csodás történetről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán is beszámoltak, hiszen kiderült, hogy a család három új taggal bővül. Mint közzétették június 14-én, 8:56, 8:58 és 8:59 perckor érkezett meg a világra Kende, Lotti és Hanga. Az anyuka és a pici babák is jól vannak, az apuka pedig nem is lehetne boldogabb.