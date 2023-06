A kilencedik születésnapját a napokban ünneplő Hajdu Bence három évvel ezelőtt ment először az egyesület tűzoltó táborába és mint írták az „Egy csepp” közösségi oldalán: „az első pillanatban belopta magát mindenki szívébe. Mindenhol ott volt, mindent figyelt, és mindig elsőnek jelentkezett a feladatokra. A tábor zárásakor úgy indult haza, hogy jövőre is jönne.”

Az első alkalommal még ő volt a legfiatalabb táborlakó, de a júliusi táborba már rutinos résztvevőként tér vissza.

Bencét az iskolájánál nem csak tűzoltóautó várta, hanem kapott ajándékba egy piros pólót, amit az egyesület címere is díszít. „ A hatalmas mosolyból és a sok-sok ölelésből tudtuk, hogy a meglepetés sikerült!” – számolt be az Egy csepp tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az „ifjú tűzoltó” örömében családja is osztozott, hiszen Lilla húga, valamint anyukája, Hajduné Tóth Tímea és apukája, Hajdu Krisztián vele tartottak a hazaúton.