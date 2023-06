Rendőrmotorok, rendőrbusz, traffipax, baleseti helyszín, kutyás bemutató, hőkamerás autó és bűnügyi technikai „előadások” is színesítették a Lebilincselő kék éj elnevezésű rendezvényt. A kapitányság főépületében a rendőrség múltjával és jelenével találkozhattak a látogatók. A gyerekeknek és felnőtteknek lehetősége volt többek között az általunk használt fegyvereket megismerni, egy lézeres szimulációs fegyvert kipróbálni, de megtekinthettek egy előállító helyiséget is, valamint hasznos megelőzési információkat is kaptak.

A rendezvényen Bogdány Gyula alezredes egy konkrét ügy nyomozásáról tartott előadást, mely annyira sikeres volt, hogy végül háromszor el kellett mondania prezentációját.

– Rendezvényünk több mint ezer érdeklődőt látott vendégül. Most megígérjük, hogy jövőre folytatódni fog a rendezvény, melyet az érdeklődők számából kiindulva ki fogunk bővíteni! – számolt be a sikeres napról a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.