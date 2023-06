Közbiztonság 1 órája

A polgármester is járőrözni fog az újonnan alakult halasi polgárőr-egyesületben – galériával

A polgárőrség napját választotta alakuló ülésének az új polgárőr-egyesület Kiskunhalason, amely 28 fővel jött létre kedden, a Közösségek Házában. A Kiskunhalasi Polgárőr Egyesületbe belépett a város polgármestere és egyik alpolgármestere is, akik aktívan kiveszik majd részüket a bűnmegelőző járőrözésből is. Az eseményen részt vett dr. Fekecs Dénes, a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke is, aki hangsúlyozta, hogy a halasi szervezethez hamarosan további 250 ifjú polgárőr is csatlakozik, ezzel országosan Bács-Kiskun vármegyében lesz a legtöbb ifjú polgárőr, a számuk megközelíti a félezret.

28 fővel jött létre az egyesület Fotó: Pozsgai Ákos

A városban már működik egy másik polgárőr-egyesület, azonban az ekkora méretű településeken egyáltalán nem ritka, hogy több polgárőr-egyesület is tevékenykedik – hangoztatta dr. Fekecs Dénes, a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke az alakuló ülésen, aki példaként Kecskemétet említette, ahol nyolc szervezet is működik. A polgárőr-vezető támogatásáról biztosította az újonnan alakult Kiskunhalasi Polgárőr Egyesület, amely 28 fővel jött létre. Az elnökségbe olyan szakembereket választottak, akik munkájuk révén már korábban is foglalkoztak a rendvédelemmel, a bűnmegelőzéssel, a város közbiztonságával kapcsolatos kérdésekkel. A szervezet elnökének Hurtony Zsoltot választották, aki több évtizedes katonai, határőri és rendőri pályafutását követően jelenleg a Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Technikumának szakmai óraadó tanára. Elnök-helyettesek lettek Greguss Viktor városi főkertész és Vezdán Csaba, aki a Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Technikum oktatója, a rendészet-honvédelem-közszolgálat tagozat szakmai vezetője, és aki majd az ifjúságért felel a szervezeten belül. A Kiskunhalasi Polgárőr Egyesület titkárának Kuris István László alpolgármestert választották.

Megalakult a Kiskunhalasi Polgárőr Egyesület Fotók: Pozsgai Ákos

Az újonnan alakult polgárőrségbe belépett Fülöp Róbert polgármester is, aki a baon.hu-nak úgy fogalmazott, hogy már ideje volt a halasi polgárőr-mozgalmat felfrissíteni. Azt reméli, hogy az új polgárőr-egyesülettel kiegészülve hatékonyabban tudják majd végezni a munkájukat a polgárőrök. – Járőrszolgálatot is fogok vállalni, hogy polgárőrként is jelen legyek a város közterületein. Hiszem, hogy a civil összefogással eredményt tudunk elérni. Aki teheti, és ideje van rá, csatlakozzon a polgárőrséghez, segítsük közösen megteremteni városunk közbiztonságát. A személyes jelenlétemmel is igyekszem élére állni ennek a kezdeményezésnek – mondta a városvezető. Hozzátette: nem elég, hogy kiadjuk a dühünket a közösségi média különböző platformjain, attól nem oldódik meg semmi. A közbiztonság megteremtése nem kizárólag a rendőrség feladata, mindannyiunk közös ügye, össze kell fognunk, erre vannak hatékony módszerek, az emberek éberségén, segítőkészségén, egymás iránt érzett felelősségérzetén és tenni akarásán is múlik, hogy mennyire leszünk eredményesek a bűnözők és a közterületi rongálók elleni fellépésben. Ehhez az is kell, hogyha bűncselekményt látunk vagy elszenvedünk, illetve olyan közterületi eseményt észlelünk, ami hatósági intézkedést igényelhet, hívjuk a rendőrséget, jelezzük közvetlenül a városrendészet felé – hangsúlyozta a polgármester. Dr. Bátori Gábor alezredes, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vezetője támogatásáról biztosította az újonnan alakult polgárőr-szervezetet, kiemelve, hogy a rendőrség eddig is és ez után is minden szakmai segítséget megad a polgárőrségnek a hatékony együttműködés érdekében.

