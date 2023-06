Dudásné Tóth Erika őrnagy, a megyei bizottság titkára elmondta, hogy 10 állomást állítottak fel a vetélkedő családoknak, köztük öt kötelező feladattal, melyek közül több az országos döntőben is szerepel. Többek között KRESZ-teszt kitöltése, kerékpáros ügyességi szám, a Vöröskereszt által összeállított elsősegélynyújtó feladat várt a résztvevőkre, és kerékcserét is végrehajtottak a családok. A vezetői képességek is megmérettek, a család sofőrjeit vizsgabiztos kísérte ki a forgalomba és értékelte a szabályszerű közlekedést. Több nem kötelező, játékos elemmel is színesítették a vetélkedőt a szervezők. Bárki beülhetett a motoros szimulátorba, kipróbálhatta a részegszemüveget, tandemezhetett, a gyerekek pedig lábbal hajtós gokartokkal, elektromos kisautókkal hajthattak végig a kijelölt pályán.

Dudásné Tóth Erika hangsúlyozta, hogy a feladatokat minden évben úgy állítják össze, hogy a család minden tagjának hasznos és szórakoztató legyen a rendezvény. Idén több mint 20 család regisztrált, de többen előzetes bejelentkezés nélkül csatlakoztak, mert erre is volt lehetőség. Az őrnagy emlékeztetett, hogy a rendezvény célja a biztonságos közlekedés demonstrálása a családok számára, valamint ilyen módon a legkisebb résztvevőknek a szabályos közlekedés mintáját is közvetítik.

Ezt emelte ki a játékos versengésben először részt vett kecskeméti Ritter család is.

Ritter László elmondta, hogy az autószalonból értesítették őket a vetélkedő lehetőségéről, melybe örömmel vágtak bele. A családfő szerint mindig az egész családot megszólító programot keresnek, és a szombati esemény éppen ilyen volt. László szerint külön jó volt, hogy ő is lehetett egy kicsit gyerek, míg a gyermekei pedig megtanulhatták, hogy milyen szabályokat betartva lehetnek később felelős közlekedők.

Ritter Éva elmondta, hogy nagyon tetszett nekik az esemény, minden versenyszámban indultak, és a gyerekek igazán élvezték a lábbal hajtható gokartot és az elektromos kisautót. A feleség hozzátette, hogy a KRESZ-kérdéseket nagyon hasznosnak találta, mivel általában már rutinból vezetünk a hétköznapokban, de a tesztlapon nem mindennapi szituációk is szerepeltek, melyek gondolkodásra és a KRESZ-könyv tanulmányozására ösztönöztek. A családtagok egybehangzóan állították, hogy jövőre is visszatérnek.